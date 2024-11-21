Kapaklı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Kapaklı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kapaklı'da otomobil ile tır çarpıştı, sürücü hastaneye kaldırıldı.

21.11.2024 20:17
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Yeni Sanayi ile Karaağaç Mahallesini bağlayan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.Ç. idaresindeki 48 HN 780 plakalı otomobil ile Ç.S. kontrolündeki 34 JJ 1622 plakalı tır çapıştı. Kaza nedeniyle tarlaya uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapaklı'da Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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