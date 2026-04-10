Kapaklı'da Trafik Kazası: 9 Yaralı - Son Dakika
Kapaklı'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

10.04.2026 10:02
Tekirdağ Kapaklı'da toplu taşıma aracı ve otomobil çarpıştı, 9 kişi hafif yaralandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde toplu taşıma aracı ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Yakamoz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan E.D. idaresindeki otomobil ile Y.T. kontrolündeki toplu taşıma aracı çarpıştı. Kazada savrulan toplu taşıma aracı park halindeki tankere de çarparak maddi hasar verdi. Kazada toplu taşıma aracındaki 7 kişi ve otomobildeki 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulans ile Kapaklı ve Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada kullanılmaz hale gelen toplu taşıma aracı olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

