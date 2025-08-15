Kapaklı\'da Yaya Geçidinde Kaza

Tekirdağ Kapaklı ilçesinde yaya geçidinden geçen çocuğa otomobil çarptı. Yaşanan kazada yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan kaza, Kapaklı ilçesi Yıldızkent Mahallesi Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaya geçidinden geçen 13 yaşındaki Y.A.'ya, cadde üzerinde seyir halinde olan T.Ç. idaresindeki 34 BCM 944 plakalı otomobil çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğu Kapaklı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

Kaza sonrası olay yerine toplanan vatandaşlar, sürücülerin daha dikkatli olmasını isteyerek yaya geçidinden geçen kişilere öncelik verilmesi gerektiğini ifade etti. - TEKİRDAĞ