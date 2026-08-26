Çocukların oyunu az kalsın faciayla sonuçlanacaktı
Bilecik'te belediyeye ait kapalı pazar alanında oyun oynayan iki çocuk, çıktıkları deponun çatısının çökmesi sonucu düşerek mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklar yara almadan kurtuldu.
Bilecik Belediyesi'ne ait Kapalı Pazar Alanı'nda oyun oynayan çocuklar, çıktıkları deponun çatısının çökmesi ile yere düşüp içeride mahsur kaldılar. Yaralanmayan çocuklar, ekiplerinin yardımı ile bulundukları depodan çıkartıldılar.
Alınan bilgilere göre; Bilecik Belediyesi'ne ait Kapalı Pazar Alanı Tuhafiye Bölümü'nde oyun oynayan 3 çocuktan 2'si mescit ile tuvaletler arasındaki depo olarak bölümün çatısına çıktı. Deposunun çatısının ince alçı tavanı çocukların ağırlığına dayanamayarak çöktü. Yaşanan olayda biri 11 diğer 9 yaşındaki 2 çocuk yere düşerek depoda mahsur kaldı. Mahsur kalan çocuklar ekiplerin yardımı ile çıkartılırken, şans eseri yaralanmamaları büyük sevinç yaşattı.
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