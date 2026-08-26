Çocukların oyunu az kalsın faciayla sonuçlanacaktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çocukların oyunu az kalsın faciayla sonuçlanacaktı

Çocukların oyunu az kalsın faciayla sonuçlanacaktı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik'te belediyeye ait kapalı pazar alanında oyun oynayan iki çocuk, çıktıkları deponun çatısının çökmesi sonucu düşerek mahsur kaldı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan çocuklar yara almadan kurtuldu.

Bilecik Belediyesi'ne ait Kapalı Pazar Alanı'nda oyun oynayan çocuklar, çıktıkları deponun çatısının çökmesi ile yere düşüp içeride mahsur kaldılar. Yaralanmayan çocuklar, ekiplerinin yardımı ile bulundukları depodan çıkartıldılar.

Alınan bilgilere göre; Bilecik Belediyesi'ne ait Kapalı Pazar Alanı Tuhafiye Bölümü'nde oyun oynayan 3 çocuktan 2'si mescit ile tuvaletler arasındaki depo olarak bölümün çatısına çıktı. Deposunun çatısının ince alçı tavanı çocukların ağırlığına dayanamayarak çöktü. Yaşanan olayda biri 11 diğer 9 yaşındaki 2 çocuk yere düşerek depoda mahsur kaldı. Mahsur kalan çocuklar ekiplerin yardımı ile çıkartılırken, şans eseri yaralanmamaları büyük sevinç yaşattı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Bilecik, Çocuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocukların oyunu az kalsın faciayla sonuçlanacaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı İsrailli vekilden Batı Şeria’da skandal hareket: Filistinlilere ait anıtı balyozla parçaladı
Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı Acılı anne, oğlunun son anlarını anlattı: Bana Elini Uzattı
Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi Boşanma davasında emsal karar: Eski eşiyle mektuplaşan kadın tazminata mahkum edildi
Mourinho’dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan... Mourinho'dan gazeteciye gözdağı: Benim hakkımda kötü konuşursan...
Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı Kapmak için kapıştıkları şey mide bulandırdı
Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp... Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia: İlaçla bayıltıp...

13:33
Yabancı kuralı değişti İşte yeni düzenleme
Yabancı kuralı değişti! İşte yeni düzenleme
13:19
ÖSYM’den büyük hata Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak
13:18
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek
13:14
Galatasaray’dan ayrılan Icardi ortada kaldı
Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı
12:38
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
Türk uçak gemisi MUGEM İtalyanları telaşlandırdı: Denklemi baştan yazacaklar
12:05
Okul kıyafetlerinde yeni dönem Arma zorunluluğu geri getirildi
Okul kıyafetlerinde yeni dönem! Arma zorunluluğu geri getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2026 13:38:55. #7.12#
SON DAKİKA: Çocukların oyunu az kalsın faciayla sonuçlanacaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement