Kapalıçarşı'da Trafoda Yangın - Son Dakika
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Kapalıçarşı'da Trafoda Yangın

12.06.2026 13:34
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Fatih'teki Kapalıçarşı'da trafoda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü, büyümeden kontrol altına alındı.

Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'da girişteki trafoda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın saat 11.00'de Fatih Beyazıt'ta bulunan Kapalıçarşı'daki bir trafoda çıktı. İddiaya göre, Yorgancılar Kapısı girişindeki bir iş yerinin bitişiğinde bulunan trafoda yangın çıktı. Yangının çıktığını görenler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangına önce esnaf müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise, yangını kısa sürede söndürdü. Ramazan Gelener, "Koku geliyordu, esnaf arkadaşlar yangını görüp müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü" dedi.

Serdar Çetin, "Arkadaşımızın dükkanı. Elektrikçi arkadaşlar bakmış, içeride kedi ölmüş. Orayı görmemişler, sorunda buradan kaynaklanıyor. Yangını tüple söndürmeye çalıştık" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kapalıçarşı, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapalıçarşı'da Trafoda Yangın - Son Dakika

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