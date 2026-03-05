Kapıkule'de 1.2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Kapıkule'de 1.2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

Kapıkule\'de 1.2 milyar TL\'lik uyuşturucu ele geçirildi
05.03.2026 09:12
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 1 ton 413 kilo esrar ele geçirildi, soruşturma devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1 milyar 271 milyon TL olan, 1 ton 413 kilo "esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan uyuşturucu madde, imha edildi.

NARKOTİK KÖPEĞİ DE OPERAYONDA YER ALDI

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde ülkemize giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tır mercek altına alındı. Ekiplerce yakın takibe alınan tır cinsi aracın X-Ray taramasında belirlenen şüpheli yoğunluk akabinde narkotik dedektör köpeği Bodri'nin de katıldığı detaylı aramalarda yasal yükün içerisine gizlenmiş vaziyette; 1 ton 413 kilo esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN MADDELERİN PİYASA DEĞERİ 1 MİLYAR 271 MİLYON TL

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin piyasa değerinin 1 milyar 271 milyon TL olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.

Kapıkule'de 1.2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi

09:46
SON DAKİKA: Kapıkule'de 1.2 milyar TL'lik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
