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Kapıkule'de 2 Tırda Altın ve Gümüş Yakalandı - Son Dakika
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Kapıkule'de 2 Tırda Altın ve Gümüş Yakalandı

Kapıkule'den Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo sınır kapısına giriş yapan 2 tırda Bulgar gümrük görevlileri yaklaşık 4 kilogram altın ve gümüş süs eşyası ele geçirdi. El konulan takılar, yeni yıl öncesi hediyelik eşya olarak işyerlerine gönderilmişti.

Kapıkule\'de 2 Tırda Altın ve Gümüş Yakalandı
14.12.2023 - 09:51,
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Kapıkule'den Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo sınır kapısına giriş yapan 2 tırda Bulgar gümrük görevlileri yaklaşık 4 kilogram altın ve gümüş süs eşyası yakaladı.

İlk olayda Hollanda'ya mal götüren Türk vatandaşı, taşıdığı malları beyan etti. Bulgar yetkililer tırda x-ray cihazıyla kapsamlı arama yaptılar. Tırın soğutma ünitesindeki bir fabrika boşluğunda bir zarf tespit edildi. Zarfın içerisinde halkalar, zincirler, bilezikler, kolyeler bulundu. Bilirkişi değerlendirmesine göre ziynet eşyalarının 14 ayar altından yapıldığı, değerlerinin 43 bin euro olduğu tespit edildi.

Diğer olayda Türkiye'den Sırbistan'a mal taşıyan tır kontrol noktasına geldiğinde yapılan kontrollerde, sürücü kabininin gösterge panelinde müfettişler, 4 paket buldular. Paketlerde bin 104 adet beyaz metalden yapılmış ziynet eşyaları vardı. Yapılan uzman incelemesinde 3 bin 73 gram 925 ayar gümüş ziynet eşyası oldukları tespit edildi.

El konulan takıların, yeni yıl öncesi hediyelik eşya olarak işyerlerine gönderildiği belirtildi. Gümrük kanununa göre işlem yapılan sürücüler hakkında Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Bulgaristan, Hollanda, Kaçakçılık, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kapıkule'de 2 Tırda Altın ve Gümüş Yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapıkule'de 2 Tırda Altın ve Gümüş Yakalandı - Son Dakika
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