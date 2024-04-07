Kapıkule'de 50 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

Ümraniye'de Art Arda Otobüs Yangınları: Ölen ya da Yaralanan Yok

Ümraniye'de sabah saatlerinde birbirine yakın noktalarda art arda otobüs yangınları çıktı. Yangınlarda otobüsler kullanılmaz hale gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İlk yangın Dudullu terminalinde meydana geldi. Motor kısmına yükselen alevler otogara girerken bir anda bütün otobüsü sardı. Diğer yangın ise TEM Dudullu kavşağında meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki otobüsün motor kısmından yükselen alevler bir anda bütün otobüsü sardı. İtfaiye ekipleri hızlıca yangına müdahale ederek söndürdü. Her iki yangında da ölen ya da yaralanan olmazken otobüsler kullanılamaz hale geldi.