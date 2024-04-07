Kapıkule'de 50 milyon liralık uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Kapıkule'de 50 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan koordineli çalışma sonucunda 2 tırın çekici kısmında yapılan aramada 58 kilogram Ecstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

07.04.2024 07:24  Güncelleme: 07:25
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Kapıkule'de 50 milyon liralık uyuşturucu operasyonu

EDİRNE - Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda polis, hassas burunlu dedektör köpek Carlos destekli ve gümrük muhafaza ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucunda 2 tırın çekici kısmında yapılan aramada 58 kilogram Ecstacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat Şubesi ekipleri, narkotik dedektör köpek Carlos destekli, Kapıkule Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu Kapıkule Gümrük sahası içerisinde 2 tır durdurularak arama yapıldı. Dedektör köpek Carlos'un da katılımıyla tırların çekici kısmında yapılan aramalarda yaklaşık 200 bin adet ve 50 Milyon Türk Lirası değerinde 58 kilo 176 gram Ecstacy hap ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Edirne, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kapıkule'de 50 milyon liralık uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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