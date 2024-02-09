Kapıkule'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Kamyon ve 1 Tırda 9 Bin 690 Paket Ele Geçirildi - Son Dakika
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Kapıkule'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Kamyon ve 1 Tırda 9 Bin 690 Paket Ele Geçirildi

Kapıkule\'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Kamyon ve 1 Tırda 9 Bin 690 Paket Ele Geçirildi

Kapıkule sınır kapısından çıkış yaparak Bulgaristan'ın Kaptan Andrevo gümrüğüne giren 2 kamyon ve bir tırda toplam 9 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi. Türkiye'den Fransa'ya mobilya taşıyan bir kamyonda 7 bin 760 kutu sigara bulunurken, Almanya'ya eşya taşıyan bir tırda ise 2 bin 170 kutu sigara yakalandı. Yapılan yakalamalar sonucunda sürücülere idari ihlal para cezası ve soruşturma başlatıldı.

09.02.2024 10:49
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Türkiye'nin en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule sınır kapısından çıkış yaparak Bulgaristan'ın Kaptan Andrevo gümrüğüne giren 2 kamyon ve bir tırda toplam 9 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Türkiye'den Fransa'ya mobilya taşıyan Türk şoförün kullandığı TR plakalı bir kamyonda yapılan detaylı incelemede, iki kanepe ve beş dolabın döşemelerinin altına saklan 7 bin 760 kutu sigara bulundu.

Yine Türkiye'den Almanya'ya eşya taşıyan tırda yapılan incelemede kaçak sigara ele geçirildi. Tırın ön kısmında 2 bin 170 kutu sigara yakalandı.

Yapılan yakalamalar ile ilgili gümrük makamlarının bilgisi ve izni olmadan devlet sınırından özel tüketim malları sigara taşımaya çalışan sürücülere karşı Bulgaristan Gümrük Kanunu çerçevesinde idari ihlal para cezası ve Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından bir ön duruşma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapıkule'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Kamyon ve 1 Tırda 9 Bin 690 Paket Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kapıkule'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Kamyon ve 1 Tırda 9 Bin 690 Paket Ele Geçirildi - Son Dakika
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