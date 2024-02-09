Türkiye'nin en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule sınır kapısından çıkış yaparak Bulgaristan'ın Kaptan Andrevo gümrüğüne giren 2 kamyon ve bir tırda toplam 9 bin 690 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Türkiye'den Fransa'ya mobilya taşıyan Türk şoförün kullandığı TR plakalı bir kamyonda yapılan detaylı incelemede, iki kanepe ve beş dolabın döşemelerinin altına saklan 7 bin 760 kutu sigara bulundu.
Yine Türkiye'den Almanya'ya eşya taşıyan tırda yapılan incelemede kaçak sigara ele geçirildi. Tırın ön kısmında 2 bin 170 kutu sigara yakalandı.
Yapılan yakalamalar ile ilgili gümrük makamlarının bilgisi ve izni olmadan devlet sınırından özel tüketim malları sigara taşımaya çalışan sürücülere karşı Bulgaristan Gümrük Kanunu çerçevesinde idari ihlal para cezası ve Haskovo Bölge Savcılığı'nın denetimi altında soruşturma yapan bir gümrük müfettişi tarafından bir ön duruşma başlatıldı. - EDİRNE
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
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Son Dakika › 3.Sayfa › Kapıkule'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Kamyon ve 1 Tırda 9 Bin 690 Paket Ele Geçirildi - Son Dakika
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