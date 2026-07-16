Kaplumbağa Yangından Kurtarıldı

Kütahya'nın Emet ilçesinde otluk alanda çıkan yangın sırasında alevlerin arasında kalan bir kaplumbağa, itfaiye ekiplerinin dikkati sayesinde kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Emet ilçesine bağlı Kırgıl Köyü'nde ot yangını çıktı. Bölgeden yükselen alevleri ve dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, söndürme çalışmaları sırasında yangından etkilenen bir kaplumbağayı fark etti. Güvenli bölgeye alınan kaplumbağa, ekipler tarafından suyla serinletildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı. Yangın ise kısa sürede kontrol altına alınırken, itfaiye ekiplerinin yalnızca alevlerle değil, yaban hayatını korumak için de gösterdiği hassasiyet vatandaşların takdirini topladı. Kurtarma anları, yangının ortasında umut veren görüntüler olarak hafızalara kazındı. - KÜTAHYA