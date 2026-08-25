Kaplumbağa Yuva Kontrolü Patara'da
Jandarma, nesli tehlike altındaki kaplumbağaların yuva alanlarını denetleyerek vatandaşları bilgilendirdi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından nesli tehlike altındaki deniz kaplumbağalarının yuva alanlarının kontrolü yapılarak, sahilde bulunan vatandaşlar bilgilendirildi.
Nesli tehlike altındaki türlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Kaş ilçesi Patara Plajı'nda, iribaş deniz kaplumbağasının (Caretta caretta) yuvalama ihtimali bulunan alanlarda Jandarma personelince kontrol ve denetim gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerince sahil kısmında bulunan vatandaşlara, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün "Deniz Kaplumbağalarının Korunması" konulu genelgesi hakkında bilgilendirme yapıldı. Vatandaşlara, deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarının korunması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi istendi.
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