Kar Maskeli Şahıslar Roman Havası Oynadı - Son Dakika
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Kar Maskeli Şahıslar Roman Havası Oynadı

Eskişehir'de, kar maskeli şahıslar market etrafında dolaşarak roman havası oynadı. İşletmeci durumu fark etti.

21.02.2025 18:52
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Kar maskesi takıp market etrafında dolaşırken Roman havası oynadılar

Kar maskeli şahılar işletmeciye; "İnşaatçıya bakıyoruz, senden bir şey çalmadık"

Eskişehir'de ilginç hareketler sergileyen şahsıları işletmeci uyardı

Market sahibi Ertuğrul Yüksel,

"Roman havası tarzında bir şeyler oynadıklarını gördü"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de el arabalarında demir olan ve roman havası oynayarak dükkan etrafında dolaşan kar maskeli şahısların komik halleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Dedeoğlu Sokak'ta bulunan bir marketin güvenlik kamerasına yansıyan kar maskeli şahısları ilginç tavırları dikkat çekti. Market etrafında dolaşan iki şahısların önce roman havasına benzer figürlerle oynadığı görülüyor. Daha sonra etrafı kontrol eden şüphelileri gören dükkanını kapattıktan sonra durumu fark eden işletme sahibi Ertuğrul Yüksel, şahıslara neden dolaştıkları konusunda soru sordu. El arabalarında demiler olan şahıslar işletmecinin iddiasına göre ise pişkin bir şekilde "Arkadaki inşaatçıya bakıyoruz dediler. Senden bir şey çalmadık, seninle bir işimiz yok" dediler. Roman havası oynayan kar maskeli şahıslar, işletmecinin uyarısı sonrası oradan uzaklaştı.

"Birinin yüzünde kar maskesi vardı"

Konuyla alakalı konuşan işletmeci Ertuğrul Yüksel, "Normalde işyerimizi 12 buçukta kapatıyorduk. O gün içeride işimiz olduğu için daha geç kapattık. Eve giderken çıkıp aracıma bindim. Aynadan arkadan çekmeli araba gözüme takıldı. Başında kimsenin olmadığını gördüm. Etrafına baktım, korna çaldım o sırada binanın arka tarafından iki adam geldi. Birinin yüzünde kar maskesi vardı. O sırada arabanın içinde inşaat demirleri gördüm. Demirleri sorduğumda ise sana ait bir şey yok dediler. Benim binanın etrafında neden geziyorsun diye sorduğumda ise arkadaki inşaatçıya bakıyoruz dediler. Senden bir şey çalmadık, seninle bir işimiz yok dediler. Bir madde kullanıp, içmiş gibiydiler. Çok pişkin tavırları vardı" dedi.

"Roman havası tarzında bir şeyler oynadıklarını gördüm"

Şahısların roman havası oynadığını gördüğünü söyleyen Ertuğrul Yüksel şöyle devam etti;

"Gecenin o saatine göre garip davranıyorlardı. Güvenlik kamerasını izlediğimde roman havası tarzında bir şeyler oynadıklarını gördüm. O görüntüler dikkatimi çekti ve bütün görüntüleri izledim. Binaya, işyerime girmeye çalıştılar mı diye baktım ama öyle bir şey yoktu. Polis bize ne yapacak, biz polislik bir şey yapmadık gibi bana savunma yaptılar. Arabanızda demirler var dediğimde abi senin değil, sen polisi arayıp ne yapacaksın dediler. Biri yüzünü kar maskesi ile kapatıp geldiğinde bir şeyler peşinde değilsen neden yüzün kapalı dedim. Abi havalar soğuk diye o sorumunda cevabını aldım. Bu tarz olaylar bu civarda oluyor, şikayet de geliyor. Özellikle inşaatçı arkadaşlar bu tarz hırsızlık durumundan çok şikayetçi olduklarını dile getiriyor. Gece 1'den sonra mahallemizde bu şekilde gezintiler oluyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kar Maskeli Şahıslar Roman Havası Oynadı - Son Dakika

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