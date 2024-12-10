Kar Maskeli Saldırganlara Hapis Cezası

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Kar maskesiyle restoran sahibi ve müşteriye kurşun yağdıran iki sanığa hapis cezası

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde iki yıl önce kar maskesiyle restoran sahibi ve müşteriye kurşun yağdıran iki sanığa 6 yıl ila 16 yıl hapis cezası verildi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde 2022 yılının Kasım ayında Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde bulunan bir restorana gelen kar maskeli saldırganlar, işletmeci O.Ç. ile müşteri Ş.A.'ya kurşun yağdırdı. Yaralıların ayaklarından vurulduğu öğrenilirken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olayın ardından güvenlik kameralarını inceleyen ekipler sanıklar K.C.C., N.Ç., O.D. ve Y.Y.'yi yakaladı. Karadeniz Ereğli Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın son celsesinde sanıklar hakkında karar verildi.

Duruşmaya O.D. ve K.C.C. SEGBİS ile katıldı. Diğer iki sanık duruşmaya katılmazken müştekiler O.Ç. ve Ş.A.'nın yanı sıra taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanık K.C.C., olayla ilgili bir ilgisinin olmadığını öne sürerek suçsuz olduğunu ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar O.D. ve N.Ç.'ye beraat kararı verdi.

Sanıklardan K.C.C. hakkında O.Ç.'ye yönelik "Silahla kemik kırığına ve yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olacak şekilde kasten yaralama" suçundan 5 yıl, Ş.A.'ya yönelik ise verdiği "silahla olası kastla yaralama" suçundan 1 yıl 8 aylık hapis cezasında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Mahkeme heyeti, sanık Y.Y.'yi ise diğer sanık K.C.C'yi azmettirmek suçundan, S.Ç'ye yönelik "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan toplamda 16 yıl 12 ay hapis cezasına çarptırdı.