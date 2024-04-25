Kar maskesi takıp 19 yaşındaki genci öldüren 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Kar maskesi takıp 19 yaşındaki genci öldüren 2 şahıs tutuklandı

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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sosyal medyada tartıştıkları genci kar maskesi takarak silahla öldüren 2 şahıs tutuklandı. Olayın ardından 8 şüpheli operasyonla yakalandı. Y.T. ile C.Ş. kasten öldürme suçundan tutuklandı.

25.04.2024 23:03
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Kar maskesi takıp 19 yaşındaki genci öldüren 2 şahıs tutuklandı

Sosyal medyada tartıştıkları genci öldüren 2 şahıs tutuklandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sosyal medyada tartıştığı genci kar maskesi takarak silahla öldüren 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 12 Nisan tarihinde Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Reşat Nuri Güntekin Caddesinde bulunan kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Arda Yücel Ekşioğlu ile Y.T. sosyal medya üzerinden tartıştı. Olayın büyümesi üzerine 17 yaşındaki C.Ş. ile Y.T. kar maskelerini takarak, çalıntı motosiklet ile Arda Yücel Ekşioğlu'nun bulunduğu kahvehaneye geldi. Silahı çeken Y.T. kahvehaneye ateş etti. Kurşunların hedefi olan Arda Yücel Ekşioğlu ağır yaralanırken, olayı gerçekleştiren 2 şüpheli ise kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ekşioğlu, 20 Nisan tarihinde hayatını kaybetti.

8 şüpheli operasyonla yakalandı

Cinayetin ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü cinayet büro ekipleri harekete geçti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 2 şüphelinin şehir dışına kaçtığı belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından cinayet zanlısı Y.T. Mersin'de, motosiklet sürücüsü C.Ç. ise Sakarya'da yakalandı. İki zanlının kaçmasına ve saklanmasına yardım ettikleri iddia edilen R.Ç., İ.A., M.İ.A., E.Ö., İ.K.T İstanbul, Sakarya, Mersin ve Kocaeli'de düzenlenen operasyonda yakalandı.

Y.T ile C.Ş. kasten öldürme suçundan tutuklandı

İfadeleri alınan 8 şüpheli ifadeleri sonrasında bugün Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Savcı karşısına çıkarılan Y.T ile C.Ş. "Kasten öldürme" suçundan tutuklanırken E.Ö. ve İ.K.T. ise serbest bırakıldı. Ayrıca İ.A., M.İ.G. ve R.Ç. "Suç delillerini gizleme, değiştirme veya yok etme" suçundan adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca "Suç delillerini gizleme değiştirme veya yok etme" suçuna karıştığı tespit edilen A.Ö. ile A.U.Ş bugün yakalandı. 2 şüpheli ifadeleri sonrası yarın adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kar maskesi takıp 19 yaşındaki genci öldüren 2 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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