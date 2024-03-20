Kar Payı Vadeden Kuyumcular 15 Kişiyi Dolandırdı - Son Dakika
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Kar Payı Vadeden Kuyumcular 15 Kişiyi Dolandırdı

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Bursa'da bir kuyumcu, kar payı vereceğini söyleyerek müşterilerinin altınlarını emanet aldı. Altınlarla birlikte kaçtığı iddia edilen 3 şüpheliden biri yakalandı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor. Şüpheli kuyumcuların toplamda 2 milyon lira değerinde altın ve nakit para dolandırdığı belirtildi.

20.03.2024 02:47  Güncelleme: 02:49
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Kar payı vadeden kuyumcular 15 kişiyi dolandırdı

BURSA - Bursa'da bir kuyumcu, kar payı vereceğini söyleyerek müşterilerinin altınlarını emanet aldı. Altınlarla birlikte kaçtığı iddia edilen 3 şüpheliden biri yakalandı. Diğer şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kuyumculuk yapan 3 şüpheli, iddiaya göre müşterilerine kar payı vereceğini söyleyip altınlarını emanet aldı. Müşterilerine altın kazandıracağını vadeden kuyumcular ayrıca ellerinde döviz kalmadığını iddia ederek nakit para da emanet aldı. Kuyumcu dükkanını kapatıp ortadan kaybolan şüpheliler müşterilerinin fark etmesi üzerine polise ihbarda bulundu.

Şüpheli kuyumcular İ.K., M.Y. ve ismi bilinmeyen bir diğer şahıstan biri polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvuran 15 mağdur arasında 2 milyon lira değerinde altın emanet eden müşterinin de olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kayıp diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kar Payı Vadeden Kuyumcular 15 Kişiyi Dolandırdı
Kaynak: İHA

Bursa, Dolandırıcılık, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kar Payı Vadeden Kuyumcular 15 Kişiyi Dolandırdı - Son Dakika

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