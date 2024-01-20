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Kar yağışı Balkanlar'dan yurda girdi: Edirne'de göz gözü görmüyor

EDİRNE - Balkanlar'dan Edirne'ye giriş yapan yoğun kar yağışı etkili olurken, Dünyanın en büyük kara sınır kapılarında biri olan Kapıkule karayolunda polis ve jandarma ekipleri sürücülerin dikkatli bir şekilde ilerlemesi için uyarılarda bulunuyor.

Balkanlar'dan yurda giriş yapan kar yağışı Edirne'nin rakımı yüksek bölgelerinde etkili olmaya başladı. Kapıkule Sınır Kapısı ve sınırdaki Balkan köylerinde tipi şeklinde etkili olan kar yağışı zaman zaman zor anlar yaşatıyor.

Jandarma ve polis ekipleri Kapıkule - Edirne karayolunda sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Ekipler kar altında sürücüleri güvenli bir şekilde ilerlemesi için güvenlik önlemlerini artırdı.

Uluslararası Kapıkule kara yolunun trafiğe kapanmaması amacıyla kar kürüme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı.