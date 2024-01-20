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Kar yağışı Balkanlar'dan yurda girdi: Edirne'de göz gözü görmüyor - Son Dakika
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Kar yağışı Balkanlar'dan yurda girdi: Edirne'de göz gözü görmüyor

Balkanlar'dan Edirne'ye giriş yapan yoğun kar yağışı etkili olurken, Kapıkule karayolunda polis ve jandarma ekipleri sürücülerin dikkatli olması için uyarılarda bulunuyor. Kar yağışı Edirne'nin yüksek bölgelerinde tipi şeklinde etkili oluyor ve güvenlik önlemleri artırıldı. Uluslararası Kapıkule kara yolunda kar kürüme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı.

20.01.2024 - 23:56,
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Kar yağışı Balkanlar'dan yurda girdi: Edirne'de göz gözü görmüyor

EDİRNE - Balkanlar'dan Edirne'ye giriş yapan yoğun kar yağışı etkili olurken, Dünyanın en büyük kara sınır kapılarında biri olan Kapıkule karayolunda polis ve jandarma ekipleri sürücülerin dikkatli bir şekilde ilerlemesi için uyarılarda bulunuyor.

Balkanlar'dan yurda giriş yapan kar yağışı Edirne'nin rakımı yüksek bölgelerinde etkili olmaya başladı. Kapıkule Sınır Kapısı ve sınırdaki Balkan köylerinde tipi şeklinde etkili olan kar yağışı zaman zaman zor anlar yaşatıyor.

Jandarma ve polis ekipleri Kapıkule - Edirne karayolunda sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Ekipler kar altında sürücüleri güvenli bir şekilde ilerlemesi için güvenlik önlemlerini artırdı.

Uluslararası Kapıkule kara yolunun trafiğe kapanmaması amacıyla kar kürüme ve tuzlama çalışmaları başlatıldı.

Kar yağışı Balkanlar\'dan yurda girdi: Edirne\'de göz gözü görmüyor
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kar yağışı Balkanlar'dan yurda girdi: Edirne'de göz gözü görmüyor - Son Dakika


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