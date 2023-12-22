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Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: Kayan araç sulama kanalına düştü - Son Dakika
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Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: Kayan araç sulama kanalına düştü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolü kaybeden bir araç, sulama kanalına düştü. Sürücü yara almadan kurtulurken, olayın tekrarlanmaması için bölgede önlem alındı.

Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: Kayan araç sulama kanalına düştü
22.12.2023 - 20:41,  Güncelleme: 20:43
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Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: Kayan araç sulama kanalına düştü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına düşerken, sürücüsü ise yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde ilçenin Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mahsun Kaya idaresindeki 38 D7 686 plakalı araç, çarşı merkezi istikametine gittiği sıradan yoğun kar yağışından dolayı kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Araç sahibi Mahsun Kaya yara almadan kurtulurken, polis ekipleri de bölgede önlem aldı.

Mahsun Kaya yakını olan Vahdettin Kaya, olayın sabah saat 09.00 sıralarında yaşandığını belirterek, "Yolun kaygan olmasından dolayı araç kontrolden çıkarak dereye düştü. Biz bu yolda kaç yıldır bu sıkıntıyı çekiyoruz. Bu ölüme de sebep olabilirdi. Bu yola acilen bariyerlerin bıraksın gerekir" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: Kayan araç sulama kanalına düştü - Son Dakika
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