Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait helikopter yağ kaçağı nedeniyle Burdur Gölü kenarına zorunlu iniş yaptı
ISPARTA - Isparta'dan havalanan Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopter, yağ kaçağı nedeniyle Burdur Gölü kenarına acil iniş yaptı. İniş sırasında helikopterde bulunan 5 mürettebattan yaralanan olmazken helikopterin bulunduğu yerden tahliye çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
Isparta'dan kalkış yapan Kara Havacılık Okul Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopter Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Ardıçlı Köyünün 2 kilometre güneyi, Burdur gölü kıyı çizgisine yakın noktaya yağ kaçağı nedeniyle acil iniş yaptı. İniş yapan helikopterin çevresinde kısa sürede güvenlik önlemi alındı. Teknik ekip ve jandarma ekipleri gelerek, arıza nedeniyle zorunlu iniş yapan helikoptere göl kenarındaki arazide müdahale etti. Helikopterde bulunan 5 personelde herhangi bir yaralanmanın olmadığı ve helikopterde herhangi bir hasarın bulunmadığı öğrenildi. Personelin helikopterden tahliye edilirken, helikopterin tahliye çalışmalarına devam edildiği bildirildi.
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