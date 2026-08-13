Kara Para Aklama Operasyonu: 100 Milyar TL
MASAK, Alihan Kuriş Suç Örgütü bağlantılı 100 milyar TL'nin yurt dışına çıkarıldığını belirledi.
MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL'yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi; bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.
Kaynak: İHA
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