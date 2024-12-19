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Kara Para Davasında Tedbir Reddi

Kara Para Davasında Tedbir Reddi

Dilan ve Engin Polat’ın aralarında bulunduğu 28 sanığın davasında mahkeme tedbirleri reddetti.

19.12.2024 15:13
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Kara para akladıkları gerekçesiyle yargılanan Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı davada mahkeme, sanıkların mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılması talebini reddederek duruşmayı erteledi.

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam edildi. Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat, Sıla Doğu, Can Doğu ve Ahmet Gün katıldı.

Duruşmada 3 kişi tanık olarak dinlendi. Ardından söz alan sanıklar, tanık beyanlarını reddederek, mal varlıkları üzerindeki tedbir kararının kaldırılmasını talep etti. Ara kararını açıklamayan mahkeme, sanıkların tedbir ve el koyma kararlarının kaldırılması taleplerinin ayrı ayrı reddine karar vererek duruşmayı 8 Nisan tarihine erteledi.

Duruşma sonrasında Engin Polat, "Söyleyecek bir şey yok, saygımız sonsuz" dedi. Sıla Doğu ise, "Elbet bir gün adalet yerini bulacak. 8 Nisan'ı bekliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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