Kara Para Soruşturmasında 40 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para aklama soruşturmasında yakalanan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. Milyarlarca liralık vurgunda yaklaşık 125 milyon lira değerindeki 10'u lüks, 4'ü zırhlı toplam 30 araca el konulan soruşturmanın kilit isimlerinden Serhan Mark Kohen'i yakalama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'un Fatih ilçesindeki tarihi Kapalıçarşı'da bir holdinge bağlı 8 ana şirket üzerinden kurulan 93 paravan firma aracılığıyla gerçekleştirilen 9 milyar liralık vurgun ortaya çıkarılmıştı. Paravan şirketler üzerinden kara paranın aklandığı iddiasıyla başlatılan soruşturma, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçu ile ilgili çok yönlü operasyon düzenlenmişti. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen kara para aklama soruşturmasında yakalanan Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.'nün de aralarında bulunduğu 40 şüphelinin Mali Suçlarla Mücadele Şubesindeki sorguları tamamlandı. 40 şüpheli ifade işlemlerinin ardından bu sabah erken saatlerde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gönderildi. Milyarlarca liralık vurgunda yaklaşık 125 milyon lira değerindeki 10'u lüks, 4'ü zırhlı toplam 30 araca el konulurken, soruşturmanın kilit isimlerinden Serhan Mark Kohen'i ise yakalama çalışmalarına devam ediliyor. - İSTANBUL