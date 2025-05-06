Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız - Son Dakika
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Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya seçim vaadi olan emekliye ücretsiz ulaşım vaadini kaldıracağını açıkladı. Emeklilerin ücretsiz ulaşım istemediğini ifade eden Çetinkaya katıldığı yayında "Emekliye ücretsiz dolmuş, ulaşım kalkacak önümüzdeki günlerde. Emeklilerden yoğun bir şikayet gelmesi, 'istemiyoruz' demesi üzerine biz de kaldıracağız" dedi.

06.05.2025 11:29
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Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, seçim döneminde emekliye verdiği ücretsiz ulaşım sözünü kısa süreliğine hayata geçirdikten sonra geri adım attı. Emekliye ücretsiz ulaşım uygulamasının önümüzdeki günlerde kaldırılacağını duyurdu.

YAYINA DAMGA VURDU

Çetinkaya katıldığı yayında yaptığı açıklamada uygulamanın kaldırılmasının gerekçesini emeklilere bağladı. Emeklilerin ücretsiz ulaşım hakkı istemediklerini ve konuyla ilgili şikayet yağdırdıklarını belirten Çetinkaya şu ifadeleri kullandı; "Bunu da bugün ilk defa söyleyeyim. Emekliye ücretsiz dolmuş, ulaşım kalkacak önümüzdeki günlerde. Emeklilerden yoğun bir şikayet gelmesi, 'istemiyoruz' demesi üzerine biz de kaldıracağız."

ÖZKAN ÇETİNKAYA KİMDİR?

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 1988 yılında Karabük'te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Karabük'te tamamladı. İşletme ve dış ticaret bölümlerinden mezun olan Çetinkaya, 2008-2012 yıllarında üniversite eğitimi esnasında çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif görevlerde yer aldı.

Üniversite eğitimi ardından aktif siyasetin içinde yer alan Çetinkaya; 2012 yılından bu yana AK Parti Karabük Teşkilatlarında Gençlik Kolları Başkanlığı, Karabük Belediye Meclis Üyeliği, Merkez İlçe Başkanlığı ve AK Parti Genel Merkez Büyük Kongre Delegeliği görevlerinde bulundu.

Özkan Çetinkaya çeşitli sektörlerde iş alanı ve istihdam oluşturan bir şirkette yönetici olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babası olan Özkan Çetinkaya iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük Belediye Başkanı: Emekliler ücretsiz ulaşım hakkı istemiyor, kaldıracağız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • k K:
    Emeklilerin 14.000 lira ile nasıl geçirdiklerini biliyor musun? Uyuz adam. söylediğin iddianın doğru olduğunu kanıtlayacak deliller sunmasan Sen dürüst değilsin. 92 8 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    aynen istemiyorlar. isteseler sana oy vermezlerdi. helal olsun baskanim. ayrıca emeklilerin su faturasına da zam yap. 69 6 Yanıtla
  • Halis demir:
    demekki caapenin emekliler aç perişan yalanı bir kere daha ortaya çıkdı. 18 53 Yanıtla
  • Süper Çocuk:
    İyi de başkan bu hiç inandırıcı değil. Madem böyle bir talep var diyorsun, referandum yapmak zor olmasa gerek. Ya da bütçeye ağır geldiyse açık açık söyle ve kaldır. Yoksa su ekonomide emeklilerin "parasız ulaşım" istemiyoruz demelerine kimse inanmaz. Ola ki birkaçı dedi, bunlar İldem toplam emeklinin yüzde kaçı ediyor? En güzeli emeklilere özel bir oylama yapmanız. 35 3 Yanıtla
  • Celal Esen:
    Hangi emekli istemiyorsa onunkini iptal et 25 1 Yanıtla
  • Mustafa Görmüş:
    ülkede güzel olan hiç bişey bırakmadınız insanları yaşamaktan soğuttunuz dinden çıkarttınız. gençler hep deist ateist vebali sizin boynunuza 21 4 Yanıtla
  • 8819ay:
    yorumsuz bey efendi gogele emekliyi almanca yazıyor galiba 21 2 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Artık emeklilerle dalgada geçiyorlar tüh yazıklar olsun,bunların başımızda olmasına inanamıyorum bu kadar mı cahil doluydu bu ülkede pes artik 10 0 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    hayır neden istemesinler anlam veremedim . bizim emekliler çok mutlu 9 1 Yanıtla
  • Necdet null:
    kazanana kadar bir sürü vaatler sayıp kazanınca halka sırtını dönenler birdahaki seçimde halkın tokadını yerler 7 1 Yanıtla
  • güneş güneş:
    herkez düşüncesini söyler, banada soracak olursanız bir emekli kişi olarak,dolmuşa bedeva binen emeklileri dilençi olarak görüyorum zaten maaş alıyorlar ve birde duraktan duraga biniyorlar cok yanlış bu karar cok yanlış bir an önce türkiyeden kalkması lazım.gercekten fakir ise can kurban olsun yüzde sekseni varlıklı benim gözümde bunlar dilenci, dürüst ve adaletli olan insan bedeva binmez bilesiniz 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Bu chp li belediyelerin hepsimi böyle arkds hizmet yok olani kaldir secimde hersey bedava sözu sonra bes kati zam yap sahtekar bunlar 0 0 Yanıtla
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