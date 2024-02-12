Karabük'te aranan 18 kişi yakalandı, 12 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Karabük'te aranan 18 kişi yakalandı, 12 şahıs tutuklandı

Karabük\'te aranan 18 kişi yakalandı, 12 şahıs tutuklandı

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, araması bulunan 18 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 12'si tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. Operasyon sonucunda 6 kişi serbest bırakılırken, 4 kişi ise idari para cezası ödedikten sonra serbest kaldı.

12.02.2024 11:54  Güncelleme: 12:00
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Karabük'te araması bulunan 18 kişi yakalanırken, 12 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından il genelinde 2-9 Şubat tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada 18 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. 10 yıl ve üzeri arası aranması olan 1 şahıs, 5-10 yıl arası aranması olan 1 şahıs, 3-5 yıl arası aranması olan 3 şahıs, 0-3 yıl arası aranması olan 7 şahıs olmak üzere toplam 12 şahıs tutuklanarak, Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Karabük il merkezi ve ilçelerde aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulama çerçevesinde önceden belirlenen adreslerde yapılan operasyonda toplam 11 şahıs yakalanırken, 2 şahıs 4 bin 860 TL idari para cezasını ödedikten sonra, 2 şahıs da ifade işlemleri sonrasında olmak üzere toplam 4 şahıs serbest bırakıldı. Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 şahıs ise tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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