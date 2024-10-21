Karabük\'te 3 Katlı Evdeki Yangın Korkuttu

Karabük'te 3 katlı evin çatısında çıkan yangın korkuttu.
Olay, Atatürk Mahallesi Gaziler Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine polis ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıda meydana gelen hasar dron ile görüntülendi. - KARABÜK
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