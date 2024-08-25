Karabük\'te Ahırdan Kaçan Büyükbaş Hayvan Trafiği Tehlikeye Soktu

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Karabük'te ahırdan kaçan büyükbaş hayvan karayoluna girerek trafiği tehlikeye soktu. Polis ekipleri, hayvanı yakalayarak sahibine teslim etti.

Olay, Karabük- Ankara karayolu Karabük Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Ahırdan kaçan büyükbaş hayvan bir süre sonra karayoluna girdi. Sahibini peşinde koşturan hayvan trafiği de tehlikeye atarken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Bir bölgede yolu kesen ekipler hayvanı yakalayarak sahibine teslim etti. - KARABÜK