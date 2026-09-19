Karabük\'te Ankara Caddesi\'nde iki grubun sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı

Karabük'te iki grup arasında cadde ortasında çıkan sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sopalarla birbirine saldırdı. Kavgada 1 kişi yaralandı. Olay anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin kavgaya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.