Karabük'te asfalt yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
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Karabük'te asfalt yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay Safranbolu - Bartın karayolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi.

26.08.2024 18:30
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Karabük'te asfalt yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan asfalt yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay Safranbolu - Bartın karayolu Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Sezer Çaycı idaresindeki karayollarına ait 78 SC 082 plakalı asfalt yüklü kamyon Karabük istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkıp su kanalına devrildi. Kazada sürücü ile Eyüpcan Çetin ve Hüseyin Mısırlıoğlu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te asfalt yüklü kamyon devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

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