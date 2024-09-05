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Karabük'te bıçaklı kavga: 2 yaralı

KARABÜK - Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı

Olay, 5000 evler Bahçelievler Mahallesi 17. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali Y. isimli şahıs, boşandığı eşiyle görüştüğünü iddia ettiği Muhsin M. ile tartışmaya başladı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar yanlarında bulunan bıçaklarla birbirlerine saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerine bıçak darbeleri alan şahıslar kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muhsin M. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Ali Y. ise Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Muhsin M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.