Karabük\'te bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Karabük'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay 100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde'de meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu bıçaklı kavgada isimleri öğrenilemeyen 3 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Medikar Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kavgada kullanıldığı düşünülen bıçak ve sopaya el konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK
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Hatay'ın Payas ilçesinde bir kişi intihar etmek için 4. kattan atladı ve cadde üzerinde yürüyen başka bir kişinin üzerine düştü. Olayda, hem intihar eden kişi hem de üzerine düşen kişi hayati tehlikeyle hastaneye kaldırıldı.
Ekvador Belediyeler Birliği, Portovelo kasabasının Belediye Başkanı Jorge Moldonado'nun silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Son 2 günde iki belediye başkanının öldürüldüğü belirtilirken, her iki belediye başkanının da yasa dışı madencilik faaliyetleriyle ilgilenen suç çetelerince öldürüldüğü ifade edildi. Bu olay, Ekvador'da son dönemde artan belediye başkanı suikastlarına bir yenisi olarak eklendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuşadası'nda çıkan kavga sonrası bir işletmeye ateş açan 6 şüphelinin yakalandığını 2 kişinin ise tutuklandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, olayla ilgili çeşitli suçlardan suç kayıtları olan B.S. ve Ö.K.'nin tutuklandığını belirtti.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir oto kiralama ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, 61 ayrı suç kaydı bulunan ve olay sonrası kaçan zanlı ormanlık alanda yakalanarak gözaltına alındı. Saldırı sonucu yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Gaziosmanpaşa'da meydana gelen toprak kaymasında tahliye edilen bina sayısı 24'e yükseldi. İstanbul Valiliği, 'Tahliye edilen evlerde yaşayan 96 vatandaşımızdan 78'i otellere yerleştirilirken, 18 vatandaşımız ise istekleri doğrultusunda akrabalarının evlerine yerleşmiştir' açıklamasını yaptı.
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