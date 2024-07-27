Karabük'te Bin 700 Adet Makaron ve 3 Bin 500 Gram Tütün Ele Geçirildi

Karabük'te jandarma ekipleri bir iş yeri ve ikamete düzenlediği operasyonda bin 700 adet içi dolu makaron ile 3 bin 500 gram tütün ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Karabük'te 'Türkiye Duman Uygulaması' çerçevesinde iş yerlerinde denetim yapıldı.
Denetim sırasında 2 şahsın iş yerinde ve ikametinde yapılan adli aramada kaçak bin 700 adet içi tütün ile doldurulmuş makaron ve 3 bin 500 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK
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