Karabük\'te bir şahsın üzerinde esrar maddesi ele geçirildi

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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bir şahsın üzerinde esrar maddesi ele gdçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskipazar ilçesinde icra ettikleri faaliyette 1 şahsın üzerinde ve ikametinde yaptıkları aramada, 4,23 gram kubar esrar ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK