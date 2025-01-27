Karabük'te polisin şüphe üzerine arama yaptığı şüphelinin üzerinden bonzai ve sentetik hap çıktı.
Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde rutin denetim yapan ekipler, C.S.Ö. isimli şahsın üst aramasında 2.76 gram ağırlığında sentetik kannabinoid maddesi ve 14 adet sentetik ecza ele geçirdi. Emniyette ifadesi alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Bonzai ve Hap Ele Geçirildi - Son Dakika
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