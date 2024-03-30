Karabük'te cezaevi firarisi ve aranan 17 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te cezaevi firarisi ve aranan 17 şahıs yakalandı

Karabük\'te cezaevi firarisi ve aranan 17 şahıs yakalandı

Karabük'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, cezaevi firarisi bir şahıs ve çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalandı. Firari şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şahıslardan 6'sı tutuklandı.

30.03.2024 15:35  Güncelleme: 15:37
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Karabük'te cezaevi firarisi bir şahıs ve çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri saha çalışmasında Eskipazar Açık Cezaevi Müdürlüğünden firari ve aynı zamanda hakkında kasten yaralama suçundan 6 yıl hapis cezası ile yakalama emri bulunan U.M.Y.'yi yakaladı. Zanlı, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il merkezinde 22-29 Mart tarihleri arasında yaptıkları çalışmada, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 17 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 11'i tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 0-1 yıl arası olan 3 şahıs, 1-3 yıl arası olan 2 şahıs, 5-10 yıl arası olan 1 şahıs olmak üzere toplam 6 şahıs tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te cezaevi firarisi ve aranan 17 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te cezaevi firarisi ve aranan 17 şahıs yakalandı - Son Dakika
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