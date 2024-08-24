Karabük\'te çıkan orman yangını kontrol altına alındı

3.Sayfa

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor.

Güneysaz köyündeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda arazöz sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. - KARABÜK