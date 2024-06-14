Karabük'te Çocuklar Ayakkabı Hırsızlığı Yaptı - Son Dakika
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Karabük'te Çocuklar Ayakkabı Hırsızlığı Yaptı

Karabük'te yaşları 10 ila 13 arasında değişen 3 çocuk, apartmanlara girerek daire önlerindeki ayakkabıları çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocukların ayakkabıları kıyafetlerinin içine sakladığı görülüyor. Apartman sakinleri polise ihbarda bulunarak şikayetçi oldu ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

14.06.2024 22:53
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Apartmanlara girerek ayakkabıları çaldılar... O anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'te yaşları 10 ila 13 arasında değişen 3 çocuk, apartmanlara girerek daire önlerindeki ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde yaşları 10 ila 13 arasındaki değişen 3 çocuk, bir apartmana girdi. Çocuklar daha sonra ellerinde ayakkabılarla apartman önüne çıktı. Görüntülerde çocukların ayakkabıları kıyafetlerinin içerisine sakladığı anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Apartman sakinleri polise ihbarda bulunurken, olayla ilgili şikayetçi oldu.

Polis çocukların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Çocuklar Ayakkabı Hırsızlığı Yaptı - Son Dakika

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