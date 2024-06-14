Karabük'te Çocuklar Ayakkabı Hırsızlığı Yaptı

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Apartmanlara girerek ayakkabıları çaldılar... O anlar kamerada

KARABÜK - Karabük'te yaşları 10 ila 13 arasında değişen 3 çocuk, apartmanlara girerek daire önlerindeki ayakkabıları çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde yaşları 10 ila 13 arasındaki değişen 3 çocuk, bir apartmana girdi. Çocuklar daha sonra ellerinde ayakkabılarla apartman önüne çıktı. Görüntülerde çocukların ayakkabıları kıyafetlerinin içerisine sakladığı anlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Apartman sakinleri polise ihbarda bulunurken, olayla ilgili şikayetçi oldu.

Polis çocukların kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlattı.