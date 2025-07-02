Karabük\'te Düşme Sonucu Ölüm

Karabük'te sokakta yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düşen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Cami Sokak'ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yürümekte güçlük çeken 54 yaşındaki Erdoğan Denizli, evine doğru giderken dengesini kaybederek yüzüstü düştü ve başını yere çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Denizli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğan Denizli'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Denizli'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK