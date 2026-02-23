Karabük\'te Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük'te tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Atatürk Mahallesi Aşkabat Caddesinde meydana geldi. K.K.'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasara yol açan yangının çıkışıyla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK