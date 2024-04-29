Karabük'te Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili sanığın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika
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Karabük'te Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili sanığın tahliye talebi reddedildi

Karabük\'te Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili sanığın tahliye talebi reddedildi

Karabük'te Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada sanık Dursun A.'nın tahliye talebinin reddine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmaya Gabon'un Ankara Büyükelçisi Jean Bernard Avouma, dernek temsilcileri ve Gabonlu öğrenciler de katıldı. Baba Guy Serge Ibouanga ise kızının ölümünün gerçeğini öğrenmek ve adalet bulmak istediğini söyledi.

29.04.2024 19:52
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Karabük'te Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın ölü bulunmasına ilişkin soruşturmada sanık Dursun A.'nın tahliye talebinin reddine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Karabük- Yenice karayolu Yeşilköy mevkiindeki Filyos Çayı'nda 26 Mart 2023 tarihinde cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga (17) ile ilgili davanın üçüncü duruşması görüldü. Polis ekipleri adliye önünde ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alırken, duruşmaya Gabon'un Ankara Büyükelçisi Jean Bernard Avouma, İstanbul ve Ankara'dan gelen dernek temsilcileri ile Gabonlu öğrenciler de katıldı.

Dina'nın bodrum katından koşarak çıktığını aktaran baba Guy Serge Ibouanga, "Kızım bir arabaya yardım çağrısı yapıyor ve biniyor. Hastaneye götürülmek için arabaya biniyor. Araba hastaneyi geçiyor ve yoluna devam ediyor. Dina da arabadan iniyor. Yolun karşısına koşarak gidiyor. Sanık ise oraya geri dönüyor. Bu durum videolarda da açıkça görülüyor. Ben kızımı okumaya gönderdim ama tabut içinde geri aldım. Gerçeği öğrenmek ve adalet bulmak istiyorum" diye konuştu.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan sanık Dursun A. ise, Dina'yı yardım etmek için aracına aldığını ve suçsuz olduğunu tekrarlayarak, tahliyesini talep etti. Dursun A., "Ben ölen kızımıza hiçbir şey yapmadım. Arabayı durdurunca karşıya gittiğini gördüm. Arabada en ufak bir taciz içeren kelime kullanmadım. Diğer kişileri de tanımıyorum. Çayın kenarına şeker hastası olduğumdan ihtiyaç gidermek için döndüm. İhtiyaç giderip sigara içtim" dedi.

Sanığın tahliye talebinin reddine ve tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 5 Ağustos tarihine erteledi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Gabonlu öğrencinin ölümüyle ilgili sanığın tahliye talebi reddedildi - Son Dakika

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