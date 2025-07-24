Karabük\'te Gençlerin Cesur Yangın Mücadelesi

Karabük'te alevlere teslim olan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangında bir evin yakınındaki alevleri gören gençler kovalarla müdahale etti.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, Karabük-Ovacık karayolu Boyalı köyü mevkiinde bir evin etrafını saran alevler paniğe neden oldu.

Yangını gören 4 genç, canlarını hiçe sayarak evin etrafında buldukları kovalarla alevlerin içine daldı. Yangını söndürmek için büyük çaba sarf eden gençlerin müdahalesi sırasında olay yerinden geçen Çaycuma Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Karabük Belediyesi'ne ait su tankerleri de yangını fark ederek hemen durdu ve müdahaleye destek verdi.

Gençlerin cesurca mücadelesi ve ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde ev, yanarak kül olmaktan son anda kurtarıldı. - KARABÜK