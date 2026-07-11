Karabük'te Hatalı Sollamaya 44 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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Karabük'te Hatalı Sollamaya 44 Bin Lira Ceza

Karabük\'te Hatalı Sollamaya 44 Bin Lira Ceza
11.07.2026 12:17
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Karabük'te hatalı sollama ve gürültü nedeniyle sürücüye 44 bin 157 lira ceza kesildi.

Karabük'te hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye düşüren ve abartı egzoz kullandığı belirlenen otomobil sürücüsüne 44 bin 157 lira idari para cezası kesildi.

Sosyal medyada 41 RT 600 plakalı kırmızı renkli otomobilin Yenice-Karabük kara yolunda hatalı sollama yaptığı ve çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkardığına ilişkin görüntülerin paylaşılması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, söz konusu aracın Zonguldak-Karabük Devlet Kara Yolu'nun 33. ve 39. kilometreleri arasında hatalı sollama yaptığı, şerit değiştirerek trafiği tehlikeye düşürdüğü, abartı egzoz kullandığı ve öndeki aracı geçerken uzağı gösteren farları usulsüz şekilde kullandığı tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, "geçmenin yasak olduğu yerde sollama yapmak", "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek" (2 ihlal), "çevreyi rahatsız edecek derecede gürültü çıkaran teknik değişiklik yapılmış araç kullanmak" ve "uzun farları usulsüz kullanmak" suçlarından toplam 44 bin 157 lira idari para cezası uygulandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Karabük, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Hatalı Sollamaya 44 Bin Lira Ceza - Son Dakika

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