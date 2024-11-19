Karabük'te İki Farklı Noktada Araç Yangınları - Son Dakika
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Karabük'te İki Farklı Noktada Araç Yangınları

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Karabük'te iki farklı noktada meydana gelen yangınlarda, park halindeki otomobiller kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri hızlı müdahaleyle yangınları kontrol altına aldı.

19.11.2024 18:37  Güncelleme: 18:41
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Alev alan araçlar kullanılmaz hale geldi

KARABÜK - Karabük'te iki farklı noktada meydana gelen araç yangınları itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Safranbolu ilçesine bağlı Karıt Sanayi Sitesi'ndeki bir kaporta dükkanının önünde park halindeki çekme belgeli otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Safranbolu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otomobilin yakınındaki 78 AAR 339 plakalı aracın da hasar gördüğü öğrenildi.

5000 Evler 75. Yıl Mahallesi'nde meydana gelen ikinci olayda ise Hüseyin Tokat'a ait 78 AY 359 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

İki otomobil de yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

Karabük\'te İki Farklı Noktada Araç Yangınları
Kaynak: İHA

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