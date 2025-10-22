Karabük'te Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 71 yaşındaki emekli polis memuru Selim Ç., acil servis girişinde belinden çıkardığı tabancayla kendini vurdu.
Ağır yaralanan Selim Ç., sağlık ekipleri tarafından sedye ile kırmızı alana taşındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Selim Ç., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayın ardından hastane çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Karabük Emniyet Müdürü Ahmet Canver ve İl Sağlık Müdürü İsmail Kara olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te intihar: 71 yaşındaki emekli polis öldü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?