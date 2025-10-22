Karabük\'te intihar: 71 yaşındaki emekli polis öldü

Karabük'te Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 71 yaşındaki emekli polis memuru Selim Ç., acil servis girişinde belinden çıkardığı tabancayla kendini vurdu.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Selim Ç., sağlık ekipleri tarafından sedye ile kırmızı alana taşındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Selim Ç., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İL EMNİYET VE SAĞLIK MÜDÜRLERİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Olayın ardından hastane çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Karabük Emniyet Müdürü Ahmet Canver ve İl Sağlık Müdürü İsmail Kara olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.