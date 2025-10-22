Karabük'te intihar: 71 yaşındaki emekli polis öldü - Son Dakika
Karabük'te intihar: 71 yaşındaki emekli polis öldü

Karabük\'te intihar: 71 yaşındaki emekli polis öldü
22.10.2025 23:02
Karabük'te hastane önünde tabancayla kendini vuran emekli polis Selim Ç. hayatını kaybetti.

Karabük'te Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen 71 yaşındaki emekli polis memuru Selim Ç., acil servis girişinde belinden çıkardığı tabancayla kendini vurdu.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Selim Ç., sağlık ekipleri tarafından sedye ile kırmızı alana taşındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Selim Ç., kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İL EMNİYET VE SAĞLIK MÜDÜRLERİ İNCELEMELERDE BULUNDU

Olayın ardından hastane çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, Karabük Emniyet Müdürü Ahmet Canver ve İl Sağlık Müdürü İsmail Kara olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

23:53
Arda Güler’in Real Madrid’i zorlu maçta Kenan Yıldızlı Juventus’u üzdü
Arda Güler'in Real Madrid'i zorlu maçta Kenan Yıldızlı Juventus'u üzdü
23:11
Okan Buruk açıkladı Lucas Torreira ülkesine dönüyor
Okan Buruk açıkladı! Lucas Torreira ülkesine dönüyor
22:50
Kjetil Knutsen Galatasaray taraftarını yorumladı: Tıkaçlar işe yaramadı, baş ağrım var
Kjetil Knutsen Galatasaray taraftarını yorumladı: Tıkaçlar işe yaramadı, baş ağrım var
22:48
ABD ve AB’den Rusya’ya yaptırım uygulama kararı
ABD ve AB'den Rusya'ya yaptırım uygulama kararı
22:16
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı
Desibel ölçümü yapan Norveçli gazeteciler Galatasaray taraftarının gazabına uğradı
21:48
İsrail’in Batı Şeria kararına Türkiye’den peş peşe tepkiler
İsrail'in Batı Şeria kararına Türkiye'den peş peşe tepkiler
