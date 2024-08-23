Karabük'te İş Yerinde Makaron Operasyonu

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Karabük'te bir iş yerine düzenlenen operasyonda 44 bin 200 adet makaron ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde tütün mamulleri ve elektronik sigara kaçakçılığının önlenmesi amacıyla 81 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Karabük Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Hürriyet Mahallesi'nde E.G isimli şahsa ait iş yerine yapılan operasyonda 14 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 30 bin adet içi boş makaron, 5 kilogram açık kıyılmış tütün, 15 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - KARABÜK