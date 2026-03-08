Kaldırım taşı çalan 2 zanlı yakalandı

Karabük'te yenileme çalışmaları kapsamında refüje bırakılan kaldırım taşlarını otomobilin bagajına yükleyerek çalarken cep telefonu kamerasına yansıyan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Şirinevler Mahallesi 75. Yıl Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük Belediyesi tarafından kaldırım yenileme çalışmaları kapsamında refüje bırakılan taşları fark eden 2 kişi, bir süre çevreyi kontrol ettikten sonra taşları otomobilin bagajına yüklemeye başladı. Şüpheliler kısa sürede çok sayıda kaldırım taşını araca koydu. Taşları otomobile yükleyen şüpheliler, geldikleri araçla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönüne doğru hızla uzaklaştı. O anlar ise çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu hırsızlık şüphelisi 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KARABÜK