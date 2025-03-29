Karabük\'te Kumar Baskınları: 15 Kişiye 138 Bin TL Ceza

Karabük'te Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen kumar baskınlarında yakalanan 15 kişiye 138 bin 705 TL para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından 2-26 Mart tarihleri arasında 4 ayrı iş yerine kumar baskını düzenlendi. Baskınlarda 15 şahıs gözaltına alındı. Şahıslara kişi başı 9 bin 247 TL olmak üzere toplamda 138 bin 705 TL para cezası kesildi. Kumar oynatan şahıslar hakkında da idari işlem yapıldığı öğrenildi. - KARABÜK