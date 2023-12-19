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Karabük'te motosiklet kazası: Sürücü yaralandı - Son Dakika
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Karabük'te motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Karabük'ün Ergenekon Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında, E.K.A. yönetimindeki motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek devrildi. Kazada yaralanan sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Karabük\'te motosiklet kazası: Sürücü yaralandı
19.12.2023 - 09:13,
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Karabük'ten kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Olay Ergenekon Mahallesi Köprülü Sokak üzerinde meydana geldi.

E.K.A.yönetimindeki 34 EKU 995 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA
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