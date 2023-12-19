Karabük\'te motosiklet kazası: Sürücü yaralandı

Karabük'ten kontrolden çıkıp devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Olay Ergenekon Mahallesi Köprülü Sokak üzerinde meydana geldi.

E.K.A.yönetimindeki 34 EKU 995 plakalı motosiklet sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle devrildi. Kazada sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK