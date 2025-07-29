Karabük\'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük merkeze bağlı Kahyalar Köyü mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü yoğun müdahale sonucu yaklaşık 12 saatte kontrol altına alındı.

Dün saat 18.06'da başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki ormanlık alanlara yayıldı. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı Ödemiş, Kale ve Kahyalar köylerinin bazı mahalleleri tedbir amacıyla boşaltıldı.

Bölgeye sevk edilen Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri yangının kontrol altına alınması için 4 helikopter, 174 araç ve 500 personel ile yoğun çaba sarf etti. Ekipler, alevlerin yerleşim alanlarına ulaşmaması için hem havadan helikopter ve uçaklarla hem de karadan arazöz ve iş makineleriyle cansiparane mücadele örneği sergiledi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken yangında zarar gören alanlar dronla görüntülendi. - KARABÜK