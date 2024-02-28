Karabük'te Oto Hırsızlığı Zanlısı Yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te Oto Hırsızlığı Zanlısı Yakalandı

Karabük\'te Oto Hırsızlığı Zanlısı Yakalandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde oto hırsızlığı zanlısı, yapılan çalışmayla kısa sürede yakalandı. Yenice Emniyet Amirliği ekipleri, aracın takibini yaparak çalıntı aracı Kabalaklı mevkisinde yakaladı. Zanlının toplam 60 suç kaydı olduğu belirlendi ve tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

28.02.2024 19:41  Güncelleme: 19:42
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Karabük'ün Yenice ilçesinde oto hırsızlığı zanlısı, yapılan çalışmayla kısa sürede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, oto hırsızlığı ihbarı alan Yenice Emniyet Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, aracın sistemsel veri girişleri yapılarak PTS'ler tarafından takibinin yapılması sağlanırken, aracın Karabük il merkeziden Yenice ilçesine oradan Zonguldak istikametine geçiş yaptığı tespit edildi. Ekipler, Kabalaklı mevkisinde çalıntı aracı yakaladı.

Yapılan saha çalışmalarında aracı müştekiye ait iş yerinden anahtarını çalarak oto hırsızlığı olayını gerçekleştirdiği belirtilen şahsın F.E. olduğu tespit edildi. Zanlının toplam 60 suç kaydı olduğu belirlenirken, zanlının çalınan araç ile bir akaryakıt istasyonundan yakıt alarak ücretini ödemeden kaçtığı da tespit edildi.

Diğer şüpheliler E.Ç., F.Y. ve E.K.'nın Zonguldak'ta çalıntı araca bindikleri tespit edilirken, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. F.E işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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