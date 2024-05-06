Karabük'te otobüs durağında telefon çalan kapkaççı yakalandı - Son Dakika
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Karabük'te otobüs durağında telefon çalan kapkaççı yakalandı

Karabük\'te otobüs durağında telefon çalan kapkaççı yakalandı

Karabük'te otobüs durağında oturan kadının telefonunu çalan kapkaççı, polis ekipleri tarafından yakalandı. S.E. isimli kadının ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 400 GB'lık güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesi sonucunda zanlının M.O. olduğu tespit edildi. Zanlı, S.E'ye ait telefon ve 8 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik hap ile birlikte yakalandı.

06.05.2024 23:38
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Karabük'te otobüs durağında oturan kadının telefonunu çalan kapkaççı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 100. Yıl Mahallesi'nde S.E. otobüs durağında beklediği sırada bir kişi elindeki telefonu alarak kaçtı. S.E.'nin ihbarı üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Güven Timi ekipleri, saha çalışmaları ve yaklaşık 400 GB'lık güvenlik kamerası görüntüsünün incelenmesinin ardından zanlının M.O. olduğunu tespit etti. M.O'nun telefonu satmaya çalıştığının tespit edilmesi üzerine Ankara Caddesi üzerinde bir iş hanında ekipler tarafından önlem alındı. Yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramada S.E'ye ait telefon ile 8 adet kırmızı reçeteye tabi sentetik hap ele geçirildi. Zanlı gözaltına alınarak, sorgusu yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te otobüs durağında telefon çalan kapkaççı yakalandı - Son Dakika

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