Karabük\'te Otomobil Kazası: 4 Yaralı

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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Kanyon Köprü mevkiinde meydana geldi. E.A. sevk ve idaresindeki 78 ABD 835 plakalı Skoda marka otomobil, S.P. sevk ve idaresindeki 78 SA 645 plakalı Opel marka otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile yolcu olarak bulunan Ü.K. ve N.P. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK